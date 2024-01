Ngonge: "Giocare a Napoli sarà più facile, devo stare calmo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI NGONGE PRE PARTITA - A pochi attimi dall'inizio di Lazio - Napoli, partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A, anche Cyril Ngonge ha detto la sua su questo big match. Ecco di seguito le parole del neo acquisto degli azzurri nel pre partita.

Le parole di Ngonge nel pre partita di Lazio - Napoli

Queste le parole di Ngonge a Dazn prima del inizio del match dell'Olimpico: "Mazzarri mi ha chiesto di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità. Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski".