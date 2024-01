Lazio - Napoli, le formazioni ufficiali: torna Castellanos dal 1'

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI - Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Lazio - Napoli, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri ritrova Castellanos per questo big match contro i campioni d'Italia. Sorpresa Cataldi in regia al posto di Rovella, Felipe Anderson preferito a Pedro alla sinistra del tridente, con Isaksen a destra. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico.

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio - Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano, Zielinski, Raspadori. Allenatore: Mazzarri