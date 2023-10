Sabatini: "Lazio opaca, non c'è stato lo spirito chiesto da Sarri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SABATINI INTERVISTA - L'opinionista Sandro Sabatini ha commentato la prestazione della Lazio, uscita sconfitta per 3-1 dalla trasferta di Champions League contro il Feyenoord.

Sabatini: "La Lazio ha fatto male contro il Feyenoord, sia per gioco che per risultato"

Queste le parole di Sandro Sabatini a Station Radio: " La Lazio ha fatto male, sia dal punto di vista del gioco che per il risultato, come il Milan. I biancocelesti sono stati opachi, non c’è stato nulla dello spirito chiesto da Sarri".