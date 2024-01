Ledesma: "Mi sono innamorato della storia della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LEDESMA LAZIO - Cristian Daniel Ledesma ha scritto pagine importanti di una storia, quella della Lazio, di cui dice di essere innamorato. In una lunga intervista concessa alla Lega Serie A, ha spiegato il perché di questo amore per il biancoceleste.

Lazio, l'amore di Ledesma

"Nella Lazio hanno giocato gli argentini più forti del centrocampo, ma non mi metto in mezzo a loro che andavano oltre in tutto. Trovare i giocatori che vedevo da piccolo era come realizzare un sogno. L’idea era di diventare un giocatore importante per la Lazio. Mi sono innamorato della storia della società. Sono stato in biancoceleste dieci anni: sono tanti. Nel momento peggiore, quando sono finito fuori rosa, il tifoso si è fatto sentire ancora di più".