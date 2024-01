Castroman: "Il gol nel derby un sogno". Poi le critiche a Mancini...

Tempo di lettura: 2 minuti

CASTROMAN MANCINI - In una lunga intervista rilasciata a Tv Play, l'ex calciatore della Lazio Lucas Castroman ha parlato di tutto. Si è soffermato sullo storico gol nel derby per arrivare a Roberto Mancini, con il quale non scattò il feeling.

Lazio, i ricordi di Castroman: le critiche a Mancini

"Non andavamo d'accordo. Ho vissuto tante ingiustizie. Mancini non mi ha mai detto le cose in faccia. Siamo persone diverse. Se allenerò una squadra sarò sincero con tutti i giocatori dal primo momento. Io sono fatto così, ma il calcio no".

Il gol nel derby con la Roma

“Fu un sogno. Ero in panchina e perdevamo 2 a 0. Avevo voglia di entrare e ci credevo. Mancavano 20 minuti e Zoff mi fa entrare. Ogni pallone che prendevo volevo saltare tutta la Roma e fare gol. Ho provato a trascinare la squadra e abbiamo spinto. Segnò un gol incredibile anche Nedved. Ci abbiamo creduto fino alla fine, quello era il terzo corner di seguito e pensai che se fosse arrivato il pallone avrei dovuto tirare subito. Colpii la palla sapendo già come sarebbe andata. Ho ancora i brividi. È nella storia della Lazio".

L'esperienza alla Lazio

"Ogni tanto vengo a prendere un caffè e c’è sempre un laziale che me lo vuole offrire. Sono stati giorni bellissimi a Roma".

La chiosa è su Eriksson

"Il pensiero è di lottare fino alla fine, come ha fatto Mihajlovic. Pregherò la Madonna dall’Argentina anche per lui. Finché uno ha il cuore aperto deve lottare. Queste malattie purtroppo ci sono e nessuno è libero di nulla. Auguro il meglio e di non soffrire. Anche se non l’ho conosciuto lo abbraccio forte".