Vecino: "Oggi ci è mancato l'ultimo passaggio"

Tempo di lettura: 2 minuti

JUVENTUS LAZIO VECINO -La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Ai microfoni ufficiali biancocelesti ha parlato Vecino nel post partita.

Le parole di Vecino nel post partita

"Credo abbiamo fatto un buon primo tempo, ci è mancato l’ultimo passaggio, in queste partite servono i gol. Loro sono bravi quando difendono e ripartono, hanno giocatori di gamba. E’ un peccato non aver segnato, lasciava aperto il ritorno, siamo da poco col mister, sarà più facile con più tempo ma ripartiamo dal primo che è stato buono. Derby? Servirà la Lazio degli ultimi derby, abbiamo fatto sempre buone prestazioni, hanno cambiato anche loro e stanno facendo bene, sarà una bella partita. Sono stato pochi giorni qui, vedo un gruppo voglioso di cambiare marcia e finire bene. Il mister è carico, trasmette nuove idee, ci servirà tempo ma abbiamo tutto per far bene. Dobbiamo ripartire dalla scorsa partita e dal primo tempo di oggi. Effetto sconfitta? Credo che il derby sia una partita a parte, nelle ultime volte la squadra è sempre stata presente, cercheremo di regalare una gioia ai nostri tifosi".

Vecino ai microfoni di Sky

“Normale che quando arriva un nuovo tecnico ha le sue idee da mettere in campo, penso che abbiamo tutto per fare bene. È normale, siamo insieme da pochi giorni. L’altro giorno abbiamo fatto una bella partita e anche oggi il primo tempo. Il gol loro, il primo, ci ha spaccato un po’ e la Juve è una squadra che quando si abbassa e parte è difficile da fermare. Abbiamo affrontato una squadra forte, c’è da dire anche questo. Col tempo miglioreremo. Qual è il cambio più netto dalla precedente gestione? Difendere più a uomo, prima eravamo abituati a guardare la palla e a fare più movimenti in zona soprattutto con i difensori. Ci vuole tempo, ma ho visto cose buone pure oggi soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato essere più pericolosi, ma come ho detto loro quando difendono bassi è difficile trovare spazi”.

“Approccio diverso della partita ha creato confusione? Per essere perfetti ci vuole tempo, allenamenti e partite. Ci sono state cose positive per il poco tempo che abbiamo lavorato insieme e con i tanti cambiamenti, ma penso che abbiamo anche i giocatori per fare bene”.