Isaksen: "Al ritorno servirà prestazione perfetta"

ISAKSEN JUVENTUS LAZIO - La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Ai microfoni ufficiali biancocelesti ha parlato Isaksen nel post partita.

Le parole di Isaksen nel post partita di Juventus - Lazio

"Difficile entrare a freddo a gara in corso. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma dovevamo essere più forti soprattutto nelle ripartenze. Il risultato è pesante, al ritorno servirà una prestazione perfetta. Il derbySarà una gara molto complicata ma la Lazio ha bisogno dei tre punti e quindi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. In Italia sto bene, sto imparando molto, con il cambio di allenatore cercherò di lavorare ancor più sodo per imparare il più possibile".