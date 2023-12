Verona - Lazio, il commento dei tifosi biancocelesti presenti al Bentegodi

Tempo di lettura: 2 minuti

VERONA LAZIO TIFOSI BENTEGODI - Manca ormai pochissimo all'inizio di Verona - Lazio, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A. I tifosi biancocelesti non fanno mancare il loro supporto per questa importante sfida in chiave rimonta in campionato e hanno rilasciato alcuni commenti a riguardo.

Il pensiero dei tifosi biancocelesti prima dell'inizio di Verona - Lazio

I colori biancocelesti hanno riempito i dintorni dello Stadio Marcantonio Bentegodi, a poche ore dall'inizio di Verona - Lazio. Abbiamo raccolto le opinioni di vari supporters capitolini come Mirco, Christian, Raul e Cristian, ma anche Massimo che ha fieramente esposto la sua sciarpa "Etruria".

I tifosi sulla difesa spuntata

Sul reparto arretrato la tifoseria laziale si divide: "Poca fiducia attorno alla difesa, è ridotta ai minimi", afferma Christian. "Nessuna paura per le assenze in difesa perché la vittoria oggi è troppo importante, poi abbiamo Pellegrini che è laziale e col Genoa ha dimostrato il suo valore" è invece il pensiero di Massimo.

I tifosi sulla vicenda Vecino

C'è chi è molto contento del rientro di Vecino e dichiara che: "Ha fatto quello che doveva fare e ora è in linea col Comandante" e chi, nonostante il reintegro tra i convocati, non si aspetta una prestazione decisiva: "Secondo me entra, ma non la decide" afferma Cristian.

Sulla possibilità per Immobile di fare 200 in Serie A

La speranza è tutta verso la prestazione del bomber di Torre Annunziata: "Dobbiamo vincere per forza oggi, immobile come minimo raggiunge quota 200 oggi!". C'è anche però chi è meno entusiasta e aspetta risposte sul campo dal numero 17: "Ciro si deve svegliare, ovviamente non si tocca ed è centrale nella Lazio, ma serve che faccia quello che sa fare meglio, il gol". Ha dichiarato Mirco.

Dal nostro inviato Thomas Alvieri