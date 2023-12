Verona - Lazio, due big in diffida in vista dell'Inter

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO DIFFIDATI INTER - Alle 15:00 di oggi, sabato 9 dicembre 2023, la Lazio affronterà il Verona al Bentegodi. Per i biancocelesti sarà imperativo portare a casa i tre punti, anche perché dopo la gara fondamentale in Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì, la squadra di Sarri ospiterà l'Inter all'Olimpico. Quella contro i nerazzurri sarà una gara già di per sé complicata, resa ancora più difficile dai tanti giocatori ai box per infortunio.

Lazio, due diffidati in vista dell'Inter

Oltre ai vari elementi non a disposizione per problemi fisici, bisognerà tenere d'occhio anche i giocatori attualmente in diffida. Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, infatti, prendendo un'ammonizione contro il Verona, sarebbero costretti a saltare il big match contro i milanesi. Sarà fondamentale, quindi, che i giocatori prestino particolare attenzione a non farsi sanzionare, con Sarri che nel corso della gara monitorerà le loro situazioni.