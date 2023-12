Verona - Lazio, le formazioni ufficiali: dentro Casale

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO FORMAZIONI UFFICALI - La Lazio sta per scendere in campo allo stadio Bentegodi contro il Verona. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara. Dentro Casale a sorpresa

Verona - Lazio, le formazioni ufficiali del match

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Serdar; Djuric. All.: Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.