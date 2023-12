Primavera, Zanotti è l'arbitro designato per Bologna - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ARBITRO BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 TIM. La Lazio affronta in trasferta il Bologna e, per l'occasione, è stato scelto il sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

Primavera, Bologna - Lazio a Zanotti: i precedenti coi biancocelesti

Andrea Zanotti sarà il direttore di gara di Bologna - Lazio. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella e Thomas Storgato. L'unico precedente con la Primavera biancoceleste risale al 2021, quando gli aquilotti vinsero 1-2 in casa del Lecce, nel 2° turno di Primavera TIM Cup.