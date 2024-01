Primavera, Lazio - Torino 1-3: si complica l'accesso alla finale

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO TORINO - Termina 1-3 la semifinale d'andata di Coppa Italia Primavera tra Lazio e Torino. Sul campo del Fersini i biancocelesti cadono sotto i colpi granata, ma trovano nel finale il prezioso gol della bandiera. Apre Dalla Vecchia, raddoppia Della Valle e poi Perciun cala il tris. Nel finale la rete di Milani permette agli uomini di Stefano Sanderra di ridurre il gap in vista del ritorno. Complicato dunque, ma non impossibile, l'accesso alla finale per i capitolini.

Coppa Italia Primavera, il tabellino di Lazio - Torino 1-3

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Bordon, Dutu, Ruggeri; Bedini (45' Cappelli), Sardo (45' Napolitano), Nazzaro (62' Gelli), Di Tommaso, Milani; Sulejmani (45' Kone), Sana Fernandes (74' Cuzzarella). A disp.: Magro, Petta, Bigotti, Marini, Zazza. All.: Stefano Sanderra

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Mendes, Dellavalle, Muntu; Ciammaglichella (74' Longoni), Dalla Vecchia (89' Marchioro), Silva (74' Perciun); Savva (89' Rettore), Njie, Gabellini (83' Franzoni). A disp.: Bellocci, Casali, Mahari, Acar, Dell'Aquila, Bonadiman. All.: Giuseppe Scurto

Arbitro: Valerio Pezzopane (sez. L'Aquila).

Marcatori: Dalla Vecchia al 34' (T), Della Valle al 45+1' (T), Perciun al 86' (T), Milani al 89' (L).

Ammoniti: 31' Mendes (T), 46' Savva (T), 82' Di Tommaso (L), 85' Perciun (T).