Primavera, Barraco: "Faremo di tutto per vincere la coppa"

PRIMAVERA LAZIO TORINO BARRACO - Dario Barraco, vice di Stefano Sanderra alla Lazio Primavera, ha analizzato il match del Fersini contro il Torino. Ecco di seguito le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Coppa Italia.

Primavera, le parole di Barraco prima di Lazio - Torino

Queste le parole di mister Barraco prima di Lazio - Torino ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Le sensazioni sono belle. Essere fin qui è una grande soddisfazione e un merito per i ragazzi che hanno svolto un ottimo lavoro. Faremo di tutto per vincere la coppa".

Sul morale

"Al di là delle partite in cui non sono arrivati i punti ma abbiamo giocato bene, vincere sfide come contro il Genoa è importante. Stiamo rispondendo da squadra. A livello numerico in attacco ci sta mancando qualcosa, ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto".