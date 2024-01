OCCHIO AL FISCHIETTO, Atalanta - Lazio affidata a Guida

Tempo di lettura: < 1 minuto

ARBITRO ATALANTA LAZIO - L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di Serie A. Stabilito anche il direttore di gara del match tra Atalanta e Lazio, che sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ecco di seguito la squadra scelta per il big match del Gewiss Stadium, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18.

L'arbitro di Atalanta - Lazio e la sestina completa

Arbitro: Guida

Assistenti: De Meo e Capaldo

IV Uomo: Ayroldi

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Mariani

I precedenti di Guida con la Lazio

Marco Guida ha già arbitrato i biancocelesti 25 volte. Il bilancio recita 9 vittorie biancocelesti, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo incontro risale a Inter-Lazio 3-1 dell'aprile 2023. L'ultimo successo dei capitolini con l'arbitro di Torre Annunziata risale al 26 settembre 2021, nel derby vinto 3-2 contro la Roma di Mourinho.