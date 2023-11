Lazio Women - Chievo 4-0, le biancocelesti calano il poker

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN CHIEVO TABELLINO - Riparte forte la Lazio Women, che dopo aver perso contro il Cesena ritrova i tre punti. A farne le spese è il Chievo, che si è visto rifilare un sonoro 4-0, grazie alle reti di Castiello, Gomes, Mancuso e Palombi. Le ragazze di Grassadonia mantengono la prima posizione e continuano la loro scalata verso la promozione.

Lazio Women - Chievo 4-0, il tabellino del match

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Gothberg; Castiello (76' Kuenrath) , Eriksen (65' Ferrandi), Goldoni (83' Colombo); Moraca (76' Proietti); Gomes (65' Palombi), Visentin.

A disposizione: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Kuenrath, Colombo, Falloni, Varriale, Proietti, Palombi.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

CHIEVO (4-3-3): Polonio; Pizzolato, Congia (71' Pasquali), Micciarelli, Crespi (82' Montemezzo); Marengoni (57' Begal), Ketis, Saggion; Bercelli (57' Toomey), Picchi, Zannini (71' Merli).

A disposizione: Butte, Merli, Landa, Poli, Montemezzo, Begal, Peddio, Pasquali, Toomey.

Allenatore: Fabio Ulderici

Arbitro: Galiffi

Reti: 6' Castiello (L), 37' Gomes (L), 44' Mancuso (L), 88' Palombi (L)

Ammonite: 16' Moraca (L), 24' Gomes (L), 54' Congia (C), 60' Micciarelli (C), 65' Castiello (L), 69' Begal (C), 80' Pizzolato (C)