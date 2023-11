Lazio - Celtic, Hart: "Giocheremo senza paura"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC HART INTERVISTA - Martedì si accenderanno nuovamente le luci della Champions League sul prato dell’Olimpico. La Lazio ospiterà il Celtic e il portiere Joe Hart, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha rilasciato un’intervista riportata da Daily Record.

Lazio – Celtic, le parole di Joe Hart

“È dura ma non ci siamo mai sentiti fuori dalla competizione. Abbiamo avuto pessimi risultati e i nostri numeri non sono grandiosi. Ma in termini di gioco di squadra, mi sono piaciuti tutti. Martedì abbiamo un'opportunità enorme. È un’occasione speciale e giocheremo senza paura. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro e nell’allenatore. La partita in casa contro la Lazio è stata davvero deludente e abbiamo la sensazione di avere un conto in sospeso. Non si può vivere nella paura, crediamo che con 11 giocatori in campo, abbiamo buone possibilità di fare una bella prestazione”.



Sul suo passato in Italia

"Ho adorato l'Italia, ho amato la città di Torino e la squadra. Sono contento di essere andato lì. L’atmosfera era bella ed è stata una bellissima esperienza: è stata un’occasione per mettermi alla prova e divertirmi di nuovo a giocare a calcio. Ho giocato a Roma con il Torino anche se non è andata benissimo (sconfitta per 3-1, ndr.). Ci sono stato anche con il Manchester City e abbiamo ottenuto un buon risultato in Champions League (vittoria per 2-0 sulla Roma nel 2014, ndr.). È stata una bella serata in uno stadio affascinante con molta storia".