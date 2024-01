Lazio Women, Eriksen: "Mi aspetto match combattuto col Parma"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO WOMEN ERIKSEN - Alla vigilia di Parma - Lazio Women, ultima gara del girone d'andata di Serie B in programma alle ore 14:30 di domani, domenica 28 gennaio 2024, ha parlato anche Louise Eriksen. Ecco di seguito le parole della centrocampista biancoceleste.

Le parole di Eriksen alla vigilia di Parma - Lazio Women

Queste le parole rilasciate ai microfoni ufficiali biancocelesti da Louise Eriksen: "Mi aspetto un match molto combattuto, abbiamo gli stessi punti in classifica quindi ovviamente sarà complicato. Daremo certamente tutto per vincere come accade in ogni sfida".

Sul Parma

"È ovviamente una gara importante, in caso di vittoria potremo allungare sul Parma, ma tutte le partite sono importanti. Dobbiamo conquistare i tre punti in ogni gara perché altrimenti rischiamo di rimanere indietro".

Sul match contro la Ternana

"Nell’ultima sfida abbiamo avuto la conferma che dobbiamo dare tutto in ogni partita per conquistare i tre punti, non ci sono gare facili. Dobbiamo imporre il nostro gioco sul campo".

Sui suoi obiettivi

"Voglio conquistare la Serie A con la Lazio, non ci siamo riuscite nella passata stagione quindi dovremo certamente riuscirci ora".