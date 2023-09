Nazionale, vince il Montenegro di Marusic contro la Bulgaria

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALE MONTENEGRO MARUSIC - Tocca al Montenegro del laziale Marusic, che vince per 2-1contro la Bulgaria e termina la sosta nazionali. Durante la partita però, succede di tutto.

Montenegro-Bulgaria, 2-1 per la Nazionale di Marusic

Anche Marusic con il suo Montenegro finiscono questa sosta nazionali, sicuramente con un sorriso in più degli italiani. Finisce infatti con la vittoria per 2-1 il match in casa contro la Bulgaria, nonostante l'espulsione di Vujacic al 14', con i gol di Savic e Jovetic per i montenegrini e Borukov per i bulgari, dopo un rigore sbagliato di Despodov. Il numero 77 della Lazio ha effettuato una buona partita, anche se non incidendo direttamente. La sua Nazionale ora si trova a quota 8.