Nazionali, Albania-Polonia: grande assist di Hysaj

NAZIONALE ALBANIA POLONIA HYSAJ - Termina il primo tempo di Albania - Polonia, e sorride Hysaj, che serve l'assist per l'1-0.

Albania - Polonia, 1-0 al primo tempo: assist del laziale Hysaj

Il primo tempo di Albania-Polonia, partita utile per le qualificazioni di Euro2024, e termina con il vantaggio di un gol dei padroni di casa. Ed è proprio il laziale Hysaj a concedere l'assist per il gol. Il terzino della Lazio serve l'appoggio per il grande gol di Asani.