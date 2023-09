Kamada e il Giappone corsari in Germania: Flick esonerato

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA GERMANIA GIAPPONE - Daichi Kamada e il suo Giappone decisivi per l'esonero di Hansi Flick, commissario tecnico della Germania. I calciatori asiatici si sono imposti alla Volkswagen Arena per 1-4 grazie alle reti di Ito, Uena, Asano e Tanaka.

Germania Giappone 1-4: Kamada in campo un'ora

L'amichevole tra Germania e Giappone, che ha visto protagonista il laziale Kamada, rimarrà nella storia. L'1-4 nipponico in terra tedesca ha causato l'esonero del ct Flick. Grazie alle reti di Ito, Uena, Asano e Tanaka, i calciatori del Sol Levante non hanno lasciato scampo ai colleghi teutonici. Il numero 6 della Lazio è rimasto in campo 59' minuti, lasciando il posto a Taniguchi sul risultato di 1-2.