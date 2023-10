Zaccagni salta Malta, Spalletti: "Probabilmente ci sarà per Londra"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SPALLETTI ZACCAGNI - Mattia Zaccagni si è aggregato al gruppo azzurro, ma non scenderà in campo in Italia - Malta. L'attaccante della Lazio è reduce da un infortunio e non è ancora al top. Lo ha annunciato Luciano Spalletti in conferenza stampa, spostando il mirino sulla partita di martedì contro l'Inghilterra.

Italia, Spalletti parla delle condizioni di Zaccagni

"Chiesa ha provato ed era al 30%. Oggi doveva essere almeno al 60/70 %. Zaccagni, invece, se ci sarà una progressione naturale, probabilmente ci sarà per Londra: avremo quattro esterni e tre attaccanti, due dei quali possono giocare anche a sinistra. Non ne chiamo altri, già ne devo mandare uno in tribuna".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI