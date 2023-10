Donnarumma: "Ore difficili. Non ho avuto modo di parlare con Tonali e Zaniolo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DONNARUMMA SCOMMESSE INTERVISTA - Gianluigi Donnarumma, portiere delle Nazionale Italiana, ha parlato in un'intervista a Sky Sport. Al di là delle questioni di campo, inevitabile la domanda sul caso scommesse che ha sconvolto anche il ritiro azzurro.

LEGGI ANCHE: Il sito di Corona rivela: "Zalewski il quarto giocatore coinvolto nel caso scommesse"

LEGGI ANCHE: Caso scommesse, Casini: "Il tema chiave è educare i giovani"

LEGGI ANCHE: Caso scommesse, Spalletti: "Squadra vicina a Tonali e Zaniolo"

Caso scommesse, l'intervista a Donnarumma

"Sono state ore difficili. Siamo loro vicini, umanamente e sportivamente ci dispiace tantissimo perdere due ragazzi forti che ci potevano dare una mano. Gli saremo sempre vicini come dice il mister. Se ho avuto modo di parlare con loro? No, non ho avuto modo. Sono andati via. Ci dispiace tanto, io personalmente sono vicino a Sandro e Nick".

L'Italia rimane concentrata sul campo

"Quello che è successo non ci tocca, noi pensiamo al campo perché siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana. La mano del mister e dello staff si vede. Siamo super concentrati per domani e martedì contro l’Inghilterra".

Il ritorno a Bari

"Bari? Lì è un pezzo della mia storia, provo grandi emozioni legate a Bari. Fa grande effetto ritornarci. Non vediamo l'ora di giocare per il pubblico che ci darà una grande mano".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI