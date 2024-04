Abraham: "Contento di essere rientrato, è stata una partita contro avversario forte"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY ROMA LAZIO POST PARTITA - Termina il derby di Roma, la Lazio perde una partita molto equilibrata 1-0 contro la Roma. Abraham, entrato nel finale è rientrato da un grave infortunio. L'attaccante ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

Le parole di Abraham al termine del Derby

“Stiamo ancora festeggiando. È stata una partita speciale per me e per la squadra. Il derby è sempre la partita a cui punti e per me è stato speciale rientrare in questa occasione”

De Rossi ha detto che non vedevi l’ora di giocare.

“Scendere in campo e sentire i cori dei tifosi per me è stata un’emozione difficile da spiegare. Sono felice di essere tornato e di poter aiutare la squadra il più possibile in questo finale di stagione. Oggi ho dovuto aiutare anche in difesa e ho fatto quello che potevo per la squadra”

Dicci qualcosa che non sappiamo di De Rossi.

“È molto emotivo. Puoi sentire dalla sua voce quando contano per lui queste partite. Lui tira fuori il meglio da noi, si sente ancora un giocatore dentro e siamo contenti di lavorare con lui”