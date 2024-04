Conferenza stampa, Tudor: "Loro molto fisici, dobbiamo migliorare in fretta in tutti i reparti"

Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA LAZIO CONFERENZA STAMPA TUDOR- La Lazio perde 1-0 contro la Roma nel terzo derby della stagione. L'allenatore biancoceleste Igor Tudor ha parlato nella conferenza stampa post partita.

Le parole di Tudor in conferenza stampa

Problema in attacco?

" Le sensazioni sono sempre brutte quando si perde, soprattutto il derby. Le analisi da fare sono profonde, siamo in difficoltà davanti, ma bisogna fare il meglio possibile nelle partite che sono rimaste. Oggi era la terza partita in sette giorni, loro sono una squadra molto organizzati e fisici e chi hanno messo un pò in difficoltà, ma è stata una gara equilibrata".

Quali sono state le valutazioni di formazione e di cambi?

"Le valutazioni sono tecniche, sia per chi è partita dall'inizio, sia per chi è subentrato. Isaksen lo ha sentito tanto, mentre Immobile e Romagnoli sono usciti per infortunio. Le scelte sono prese a seconda di come vedo i miei giocatori. Loro sono una squadra fisica, il primo tempo abbiamo sofferto la loro velocità di gamba nel primo, ne secondo meno, ma davanti dobbiamo migliorare in tutti i ruoli"

Giocatori con la testa da un altra parte?

"Non sono d'accordo, i giocatori sono concentrati"

Oggi vince la squadra proiettata alla prossima stagione così com'è e non la squadra che cambierà in estate?

"Non è così, loro lavoro da più tempo, io ho giocatori che hanno più partite che allenamenti con me, ora bisogna migliorare in fretta già per venerdì. Abbiamo giocato tre partite in sette giorni affrontato due volte la Juventus e una volta la Roma"

Pensa di poter dare una spinta alla squadra?

"Lunedì siamo pronti a lavorare a mille, che si vinca o si perda la mentalità è quella di dare sempre il cento per cento, per cresce a livello fisico ma ci vuole un mese per aumentare il livello fisico ma abbiamo solo due allenamenti. Dobbiamo lavorare per crescere".

Squadra con poco carattere, lei è quei per dare carattere alla squadra?

" Quando si fanno le scelte sui giocatori guardiamo solo le caratteristiche, ma c'è molto di più come cervello e cuore. Loro oggi avevamo più gambe e fisicità"