Agostinelli: "Napoli più in difficoltà di una Lazio a cui manca..."

AGOSTINELLI LAZIO NAPOLI SERIE A INTERVISTA - Andrea Agostinelli ha espresso il suo pensiero in merito al match Lazio-Napoli valido per la 22^ giornata di Serie A, ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole.

Lazio - Napoli, le parole di Agostinelli

"Per gli azzurri peseranno le mancanze di Osimhen e Kvara. Onestamente è un Napoli un po’ più in difficoltà di una Lazio a cui manca qualcosa. Al Centro Italia abbiamo Roma, Lazio e Napoli, che quando si vince hanno bisogno di un po’ di tempo per smaltire la vittoria, ripetersi non è mai facile”.