Allegri: "I ragazzi sono stati bravi, ora dobbiamo sistemare il campionato"

Tempo di lettura: 2 minuti

JUVENTUS LAZIO ALLEGRI- La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Nel post partita ha parlato l'allenatore bianconero Allegri, commentando il successo dei suoi ragazzi.

Le parole di Allegri a Mediaset nel post partita

Queste le parole di Allegri a Mediaset: "Le decisioni arbitrali vanno accettate. Il var l’ha richiamato. Per noi era importante vincere la partita, i ragazzi sono stati bravi. Il secondo tempo abbiamo accelerato e abbiamo avuto occasioni contro un’ottima Lazio. Ora dobbiamo sistemare in campionato. Sono momenti nel calcio, abbiamo avuto la forza di giocare questa partita".

Sui fischi per Alex Sandro

"Mi dispiace solo per i fischi per Alex Sandro, sono sbagliati ma ha le spalle larghe. Io rispetto i tifosi ma devono incitare la squadra che ne ha bisogno. Si può dire che giochiamo male ma nell’impegno non siamo mai mancati. Stasera ho detto di correre verso la porta avversaria, qualche soluzione si trova. Dobbiamo sistemare il campionato stiamo passando un periodo negativo".

Le parole di Allegri a Sky nel post partita

In seguito, Massimiliano Allegri ha affermato a Sky Sport: "Sono contento per i ragazzi che venivano da un periodo non bello, ma questa è la Coppa Italia e ora dobbiamo sistemare il campionato. Abbiamo 8 partite per farlo e per centrare l'obiettivo Champions. Il primo tempo è stato equilibrato, avevamo fatto discretamente bene. Poi è mancato il rigore, abbiamo abbassato l’energia. Nel secondo tempo partita completamente diversa, abbiamo fatto due gol e potevamo fare il terzo gol. C’è stata grande voglia e determinazione da parte di tutta la squadra, c’era un ambiente giusto per tornare alla vittoria".

Su Vlahovic e Chiesa

"Sono segnali positivi, ma anche tutti gli altri stanno bene. Spiace per Alex Sandro che è stato fischiato. Giocatore straordinario e professionista esemplare, mi è dispiaciuto solo per questo”.

Sul finale di campionato

"Bisogna esser realisti, abbiamo bruciato tutto quello che avevamo sulle inseguitrici. Un passettino alla volta, dobbiamo ritornare alla vittoria anche in campionato. Arriveremo fino in fondo e centreremo l’obiettivo. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo 50 giorni davanti a noi impegnativi. Dobbiamo arrivare i finale all’Olimpico e poi centrare la Champions".

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Allegri afferma infine in conferenza stampa post Juventus - Lazio: "La qualificazione non è ipotecata. Adesso dobbiamo pensare di sistemare il campionato. Posso dire però che oggi abbiamo fatto davvero una buona partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato poco e niente, sono davvero contento per la difesa. Noi, comunque, non dobbiamo esaltarci: tutto è ancora aperto".

Sulle differenze con l'ultimo incrocio con la Lazio

"Abbiamo allungato le traiettorie di passaggio. La Lazio, comunque, è una squadra pericolosa con grande tecnica“.

Sul rigore assegnato e poi tolto

"Noi rispettiamo gli arbitri e il VAR perché le decisioni non si possono cambiare".

Sul suo futuro

"Abbiamo gli obiettivi ancora aperti. Il 25 maggio – se saremo fuori dalla Coppa Italia e se saremo fuori dalle prime quattro – vorrà dire che avremo fatto una brutta stagione. Non mi sono mai sentito in discussione: capisco che quando non arrivano i risultati il primo che va sulla graticola è l’allenatore".