Parolo: "Troppa aria negativa intorno alla Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAROLO INTERVISTA LAZIO- Marco Parolo, ex della Lazio e commentatore TV, è intervenuto a Radio-Tv Serie A, concedendo un'intervista e parlando del momento della Lazio. Ecco le sue parole.

Le parole di Parolo nell' intervista sulla Lazio

"L'obiettivo della Lazio è passare il turno in Champions League e stare attaccata ai primi 4 posti in campionato, ma in questo momento è difficile. Non è scattata la scintilla dell'anno scorso, forse ci sono state troppe dichiarazioni ripetute che pesano, vedo troppa aria negativa intorno alla squadra".