Almeria, Maximiano: "È stato un anno complicato, ma ora..."

ALMERIA MAXIMIANO CONFERENZA STAMPA - Luis Maximiano si è presentato in conferenza stampa con la sua nuova squadra, l'Almeria. Tra i vari temi ha parlato, ovviamente, anche della sua ultima esperienza alla Lazio.

Almeria, le parole di Maximiano in conferenza

"È stato un anno complicato però il calcio è così. Non sempre le cose vanno bene, nello sport a volta ti impegni al massimo ma non riesci. Per questo sono tornato in Spagna molto più forte, essendo un portiere migliore. L'esperienza in Italia mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista".