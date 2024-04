Tempo di lettura: < 1 minuto

ANGELIÑÒ INTERVISTA ROMA LAZIO- Oltre a De Rossi ai microfoni di Dazn ha parlato anche Angeliño che si è espresso sul Derby

Le parole di Angeliño sul Derby

"Il derby sarà una partita bellissima, fondamentale lavorare bene in settimana per vincerlo. Partita importantissima anche per i nostri tifosi”.