Serie A, Atalanta - Cagliari 2-0: in gol Lookman e Pasalic

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A ATALANTA CAGLIARI - Dopo la sconfitta di Firenze, l'Atalanta torna a vincere in campionato, imponendosi per 2-0 sul Cagliari di Ranieri. A decidere l'incontro sono le reti di Lookman e Pasalic, che portano la Dea a nove punti in classifica. Di seguito il tabellino del match.

Atalanta - Cagliari 2-0, il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (35' st Adopo), De Roon, Ederson (15' st Muriel), Ruggeri (35' st Toloi); Koopmeiners; De Ketelaere (22' st Holm), Lookman (22' st Pasalic).

A disposizione: Carnesecchi, F. Rossi, Palomino, Zortea, Hateboer, Cortinovis, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos (19' st Augello), Dossena, Obert; Nandez, Sulemana (19' st Viola), Makoumbou, Deiola (1' st Zappa), Azzi (33' st Oristanio); Luvumbo, Shomurodov (33' st Petagna).

A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati.

Allenatore: Ranieri

NOTE

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 33' pt Lookman (A), 31' st Pasalic (A)

Ammoniti: Djimsiti (A), Deiola, Luvumbo (C)