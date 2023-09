QUI FORMELLO, seduta di scarico e giorno di riposo cancellato

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Seduta di scarico post Monza: la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello dopo l'ultimo, e deludente, risultato. I titolari hanno svolto un allenamento in palestra. Le riserve, invece, sono scese sul terreno di gioco.

Seduta di scarico e giorno di riposo cancellato. È questo il programma definito da Maurizio Sarri dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza. Un allenamento in più, quindi, per cancellare il risultato contro i biancorossi e invertire la rotta in campionato. Mercoledì 27 settembre arriva il Torino all'Olimpico per il turno infrasettimanale: non c'è tempo per il riposo, si lavorerà ogni giorno.