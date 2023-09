Serie A, Udinese - Fiorentina 0-2: decisivi Quarta e Bonaventura

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE FIORENTINA SERIE A - Secondo successo consecutivo in Serie A per la Fiorentina che, pur soffrendo, è uscita con i tre punti dalla Dacia Arena di Udine. A guidare la Viola è stato Bonaventura, autore prima di un assist per Martinez Quarta e successivamente del gol che ha fissato il risultato sul 2-0 finale. Tante occasioni anche per l'Udinese, che si è però trovata di fronte un Terracciano in grande spolvero. Di seguito il tabellino del match.

Udinese - Fiorentina 0-2, il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic (38' st Pafundi), Walace (30' st Pereyra), Payero (18' st Lovric), Kamara (30' st Zemura); Thauvin (18' st Success), Lucca.

A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà.

Allenatore: Sottil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (6' Kayode), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez (30' st Arthur), Mandragora (30' st Duncan); Kouamè (21' st Beltran), Bonaventura, Brekalo (20' st Milenkovic); Nzola.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Ikone, Infantino, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci.

Allenatore: Italiano

NOTE

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 32' Martinez Quarta (F), 47' st Bonaventura (F)

Ammoniti: Ranieri (F)