De Ketelaere: "Devo lavorare giorno dopo giorno"

ATALANTA LAZIO DE KETELAERE - La Lazio sta per scendere in campo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium per questa 23esima giornata di Serie A. Ecco le parole di De Ketelaere nel pre partita ai microfoni di Dazn

"All'inizio sicuramente non pensavo di fare così bene perchè non pensavo molto al futuro. Io provo sempre a fare il mio e sapevo che avevo le capacità per fare queste prestazioni. L'importante è lavorare giorno dopo giorno per migliorare sempre di più"