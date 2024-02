La MOVIOLA di Atalanta - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOVIOLA ATALANTA LAZIO SERIE A 2023 2024 - L'Atalanta ospita la Lazio al Gewiss Stadium nel posticipo delle 18:00 valido per il 23° turno di Serie A. Le due squadre si danno battaglia in uno scontro dal sapore europeo, fondamentale nella corsa ad un posto in Champions League. L'arbitro designato per il match è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Atalanta - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

47' - Ammonito Rovella per un fallo tattico su Miranchuk. Il regista era diffidato e salterà il prossimo match di campionato.

46' - Le squadre tornano in campo, inizia il secondo tempo.



Primo tempo

45'+2' - Guida manda le squadre negli spogliatoi, 2-0 a fine primo tempo.

45'+2' - Giallo a Luis Alberto per proteste.

45' - Ammonito Felipe Anderson per un intervento da dietro su Miranchuk.

43' - Gol di De Ketelaere! Il belga non sbaglia dagli 11 metri e spiazza Provedel. 2-0 al Gewiss

42' - Calcio di rigore per l'Atalanta. Sugli sviluppi di un corner, Scalvini prolunga il pallone, mandandolo sul braccio largo di Marusic. Guida indica il dischetto senza esitazione.

16' - Gol di Pasalic! Il croato riceve in area una sponda di testa con Scalvini e gira in porta, trovando la rete dell'1-0.

9' - Il primo giallo del match è per Pasalic, intervenuto con il piede alto e in ritardo su Castellanos.

1' - Fischia d'inizio di Guida, è iniziata Atalanta - Lazio.