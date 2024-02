Gasperini: "Sarà una gara di livello"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO GASPERINI- La Lazio sta per scendere in campo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium per questa 23esima giornata di Serie A. Ecco le parole dell'allenatore della Dea Gasperini nel pre partita ai microfoni di Dazn

Le parole di Gasperini nel pre partita di Atalanta - Lazio

Sulla gara

"Sarà una gara di livello tra due squadre in un buon momento. Con la Lazio vengono sempre fuori partite equilibrate ed accese. Sono due squadre che provano a giocare a calcio, sarà una bella partita".

Sulle scelte

"Quelli che vanno in campo sono quelli che stanno meglio".

Sulla difesa

"È fondamentale saper difendere bene, ma quello che ha alzato il livello della squadra è il terzo attacco del campionato".