Lazio, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti a Bergamo

ATALANTA LAZIO TIFOSI - Il match tra Atalanta e Lazio andrà in scena il 4 febbraio alle ore 18.00 al Gewiss Stadium. La trasferta però è stata vietata ai tifosi biancocelesti. Ecco il comunicato

Atalanta - Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti

Il comunicato

"In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: i residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio"