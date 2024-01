Calciomercato Lazio, Cambiaghi si complica: all-in su Bernardeschi

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CAMBIAGHI BERNARDESCHI - Sono stati tanti, come al solito, i nomi di esterni fatti in orbita Lazio fin qui, ma di che concreto c'è stato ancora poco. Sarri vuole aggiungere al suo reparto offensivo un'ala, per garantirsi maggiore possibilità di scelta, soprattutto visto il rendimento altalenante della maggior parte degli attaccanti a sua disposizione. Tra i profili sondati, quello più gradito è quello di Cambiaghi, ma il tecnico accetterebbe di buon grado anche Bernardeschi, che in estate non lo convinceva.

Da Cambiaghi a Bernardeschi: i nomi per l'attacco biancoceleste.

Come riporta Il Corriere dello Sport, per Cambiaghi sono stati avviati dei contatti con l'Atalanta che, per richiamarlo dal prestito all'Empoli e cederlo alla Lazio, chiede 15 milioni di euro. La cifra è ritenuta decisamente troppo alta dal club biancoceleste, che vorrebbe puntare forte su Bernardeschi. L'ex Juve potrebbe liberarsi dal Toronto, ma l'ostacolo in questo caso è l'ingaggio, con una richiesta di circa 3 milioni. Ci sarebbe poi un terzo nome, quello di El Ghazi, ma Sarri non è convinto dai mezzi tecnici del ragazzo.

La cessione di Basic e quella probabile di Kamenovic, alleggerirebbero un po' il monte ingaggi, permettendo a Fabiani di poter investire quei soldi su un attaccante. La scelta ora spetta a Lotito, che in caso di vittoria nella prossima gara contro il Napoli, potrebbe essere sicuramente più propenso ad accontentare il proprio allenatore.