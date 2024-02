Bayern Monaco - Lazio, la vendita dei biglietti: tutte le info

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO CHAMPIONS LEAGUE BIGLIETTI - La Lazio ha comunicato sul proprio sito ufficiale le fasi di vendita e tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti dell'ottavo di Champions League per il match di ritorno contro il Bayern Monaco. Ecco di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bayern Monaco-Lazio, le info sulle fasi di vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, venerdì 16 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco del 5 marzo alle ore 21:00.

Sarà possibile prenotare solo on-line tramite il sito Vivaticket, con tempo limite alle ore 24:00 di venerdì 23 febbraio, e sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato in trasferta.

Dal 27 febbraio 2024, si dovrà inviare alla mail indicata nella prenotazione del biglietto/i in formato PDF da stampare, per accedere allo stadio Allianz Arena di Monaco e assistere alla partita. Il limite dei ticket acquistabili per utente è di 4 biglietti.

Al costo dei tagliandi, di 40 euro, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.

L'Allianz Arena mette a disposizione un settore ospiti con 3.200 posti e, nei prossimi giorni, verranno comunicati i dettagli logistici del Meeting Point, con l'itinerario per raggiungere lo stadio di Monaco.