Chi trova una vittoria trova...un tesoro: quanto vale Lazio-Bayern?

LAZIO BAYERN MONACO RICAVI CHAMPIONS LEAGUE- La Champions League, prima competizione europea per club, non è fondamentale solo per aumentare il prestigio dei club che la disputano, ma anche per garantire ingenti ricavi. Una serata come Lazio-Bayern Monaco, infatti, può portare nelle casse di un club una vera e propria fortuna. Facciamo i conti in tasca alla Lazio, secondo i dati offerti dalla UEFA, a quelli di Sport e Finanza e a quelli del botteghino dello Stadio Olimpico.

La Champions di fa ricca : Lazio , ecco i ricavi della serata contro il Bayern Monaco

Partiamo dai "soldi facili" che, tuttavia, facili non sono. Dovremmo dire, infatti, sicuri. Cioè quelli che ogni squadra che vince una sfida in Champions League vede arrivare nelle proprie casse: 2.8 milioni di Euro. Non proprio bricioline.

Sempre la UEFA garantisce entrate alle squadre che, facendo punti nel coefficiente, scalano la classifica dei club europei. Cosa c'entra la Lazio? Con la vittoria contro il Bayern Monaco i biancocelesti hanno ottenuto 2 punti, scalando dalla posizione numero 35 alla 30. Ogni posizione scalata vale 1.1. milioni di Euro lordi, per un totale di 5.5.

2.8+5.5 milioni di Euro, dunque, per un totale di 8.3. Soltanto dalla UEFA.

Da non dimenticare i 9.6 milioni di bonus per la qualificazione agli ottavi di finale.

Senza scomodare i premi della fase a gironi, resta da annoverare l'incasso della serata di ieri, certamente non indifferente. Con l'Olimpico che ha registrato 60.000 spettatori, infatti, il dato sugli incassi, ancora in aggiornamento, dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di Euro.

Notti Magiche, insomma. Non solo per l'atmosfera, l'ambiente e l'entusiasmo che portano con sé, ma anche per i ricavi che garantiscono a chi sa aggiudicarsele.

Martino Cardani