Bayern Monaco - Lazio, i biancocelesti annunciano il tutto esaurito!

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO CHAMPIONS LEAGUE VENDITA BIGLIETTI - Cresce l'entusiasmo biancoceleste dopo la bella vittoria all'andata contro il Bayern Monaco, senza dimenticare l'importanza del match di ritorno. Per questo motivo i tifosi biancocelesti rispondono presente e segnano il tutto esaurito al botteghino, lo rende noto la Lazio tramite i suoi canali ufficiali. Bayern Monaco - Lazio è in programma per il 5 marzo 2024 e vedrà 3.200 tifosi laziali all'Allianz Arena. Di seguito il post della società biancoceleste su X.

Il post della Lazio su X