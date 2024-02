Lazio - Bologna, gli indisponibili di Sarri in vista del match

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI LAZIO BOLOGNA SERIE A - Smaltito l'entusiasmo delle luci europee, la Lazio di Maurizio Sarri torna sul prato dell'Olimpico per la 25^giornata di Serie A. L'avversario è il Bologna di Thiago Motta, rivale e contendente per la qualificazione ad un posto in Champions League. Non è un avversario semplice per i biancocelesti, si preannuncia intensa e mister Sarri dovrà fare a meno di qualche indisponibile. La partita è in programma domenica 18 febbraio alle ore 12:30.

Gli indisponibili per Lazio - Bologna

Maurizio Sarri perde pedine importanti in vista di Lazio-Bologna, tra tutti Vecino e Romagnoli per squalifica. I due hanno trovato importanza e condizione nelle ultime partite e sarà un peccato non vederli scendere in campo, l'altro indisponibile è Luca Pellegrini che non scenderà in campo anche a causa di un infortunio. La Lazio sconterà così tutte le squalifiche per riavere la rosa al completo per Torino-Lazio, match di recupero valido per la 21^ giornata di Serie A il 22 febbraio 2024.