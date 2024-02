Nations League, Spalletti: "La Francia è un avversario stimolante"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NATIONS LEAGUE SPALLETTI - Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha commentato il sorteggio della fase a gironi della prossima Nations League. Gli azzurri dovranno vedersela con Belgio, Francia ed Israele, ma per l'allenatore tali avversari devono essere uno stimolo per i suoi ragazzi.

Spalletti: "Nations League competizione intelligente"

Luciano Spalletti ha commentato così il girone di Nations League dell'Italia a Rai Sport: "Siamo in un girone di ferro, ma siamo abituati a questo tipo di sorteggio, è giusto così. In questo modo abbiamo l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento quando scendiamo in campo".

Sulle avversarie nel girone

"Questa competizione è nata in maniera intelligente per far alzare il livello delle squadre che la giocano. Queste partite qui ti danno l’opportunità di migliorarti sempre di più. La Francia è l'avversaria più stimolante perché sono una Nazionale che ha una storia importante. Sono sempre state partite tiratissime, ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti".

Sulla punta del futuro dell'Italia

"Questa settimana sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto, lo abbiamo ritrovato. Ora in molti non stanno giocando, si può prendere in considerazione di fare delle scelte differenti".