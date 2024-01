Fiore: "Lazio-Napoli partita noiosa, mi aspettavo di più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE LAZIO NAPOLI- La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli ha lasciato l'amare in bocca ai tifosi. Ci si aspettava una partita molto più divertente in cui le due squadra si giocavano i tre punti a viso aperto. L'ex calciatore Stefano Fiore ha detto la sua ai microfoni di TvPlay.

Le parole di Stefano Fiore

“Milan-Bologna è stata una bella partita, si è giocato a viso aperto. Una gara spettacolare e divertente. Mi aspettavo molto di più da Lazio e Napoli: per diversi motivi è stata una partita complicata per entrambe, gli azzurri avevano tante assenze mentre la Lazio doveva osare qualcosa in più. Avrebbe potuto consolidare il buon momento ma ne è venuta fuori una gara poco spettacolare e a tratti noiosa”.