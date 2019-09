BERISHA LAZIO – Valon Berisha è arrivato alla Lazio nella passata stagione. Qualche infortunio di troppo ha però fermato l’ex Salisburgo nello scorso campionato. Ora il 26enne sembra essersi ripreso sia a livello fisico che mentale, ed è pronto per giocarsi le sue chance.

Berisha, rinascita in nazionale

Berisha ha segnato una doppietta contro l’Inghilterra nella gara persa dal Kosovo per 5-3. Non segnava dal 5 aprile 2018, proprio contro la Lazio. Ora l’ex Salisburgo è pronto a prendersi anche i biancocelesti, ma parte dietro a due big come Luis Alberto e Milinkovic. Come riporta il Corriere dello Sport, il 26enne però può già giocarsi le sue chance nel possibile turnover di Inzaghi tra Spal e Cluj.