SPAL LAZIO – Domenica alle ore 15:00 la Lazio affronterà la Spal allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Queste le indicazioni sulla viabilità e su come raggiungere il settore ospiti, pubblicate dal sito Estense.com.

Le indicazioni

“Le aree riservate alla sosta dei veicoli delle tifoserie ospiti sono a corso Vittorio Veneto, da corso Piave a via Poledrelli, a via Cassoli nel tratto che adduce al corso Isonzo e a via Fiume nel tratto compreso tra il civico numero 7 e la via Cassoli. L’accesso alle citate aree avviene dal corridoio di corso Piave mentre l’uscita dalla via Cassoli su corso Isonzo. In tutte le aree interessate ai dispositivi di viabilità, vige il divieto di sosta dalle 7, orario dal quale inizieranno gli allestimenti delle aree esterne allo stadio. In occasione del big match verranno ampliate le aree di sicurezza esterne all’impianto sportivo mediante la realizzazione di sbarramenti alle intersezioni viale IV Novembre/corso Piave, viale IV Novembre/via Cassoli e via Paolo V/via Casteltedaldo. All’interno di tali aree dalle 11 e sino al termine delle operazioni di deflusso dei tifosi sarà vietata la circolazione dei velocipedi ad eccezione dei soli residenti con possibilità di ricovero del mezzo all’interno di un’area privata. Dalle 12 saranno in vigore tutti i provvedimenti di viabilità previsti in occasione dell’evento sportivo. Si ricorda inoltre che per garantire un corretto e veloce deflusso dei tifosi ospiti, il percorso a loro riservato sarà inibito alla circolazione veicolare per il tempo necessario al loro transito. Le vie interessate sono il corso Isonzo, la via Darsena (da Isonzo a IV Novembre), la via Ippolito d’Este e la via Mulinetto (da Ippolito d’Este ad Argine Ducale). Al momento del transito dei tifosi ospiti, anche ai pedoni sarà inibito l’attraversamento del corso Isonzo con sbarramenti presidiati posti nella via Podgora (all’intersezione con la via Fiume) e nella via Agnelli (intersezione con la via Gorizia)”.