Bologna-Lazio, i luoghi da visitare in trasferta in Emilia

La Lazio esordirà nel campionato 2026-2027 al Dall’Ara contro Bologna, la trasferta è stata vietata ai tifosi biancocelesti, che comunque saranno presenti nel capoluogo emiliano per una gita: scopriamo cosa vedere in questa perla dell’Italia da non perdere. Ecco tutte le attrazioni della città da gustarsi prima della partita.

Cosa vedere a Bologna prima di Bologna – Lazio

Capoluogo di provincia e della regione Emilia-Romagna, Bologna è una città di 388.206 abitanti, al centro di un’area metropolitana che sfiora il milione.

La sua storia è antichissima e sfocia nella leggenda. Il centro urbano fu fondato dagli etruschi (anche se una leggenda vorrebbe che le origini risalgano agli umbri), già nel I millennio a.C. Celtica, poi romana, quindi importante comune medievale, Bologna ha da sempre rappresentato uno dei punti fondamentali per la storia della penisola italiana.

Visitare il centro di Bologna è una splendida passeggiata a piedi. Ecco, dunque, cosa non perdere nel capoluogo emiliano.

Piazza Maggiore: una splendida piazza porticata, centro della città. Formata da eleganti palazzi, è splendida di giorno e di notte e ospita, in estate, numerosi eventi, come il cinema all’aperto. Nella piazza si trovano alcuni dei più importanti monumenti cittadini.

Statua di Nettuno: si trova proprio in Piazza Maggiore: è una splendida statua in bronzo, rappresentante il dio del mare.

Basilica di San Petronio: antica chiesa, edificata nel 1390. A oggi quella di San Petronio (patrono di Bologna) è la quarta chiesa più grande dell’Italia intera.

Il quadrilatero: la zona commerciale di Bologna, sin dal Medioevo. Qui potrete fermarvi a gustare i piatti emiliani (pasta fresca, lasagne) e acquistare prodotti tipici in antichissime botteghe.

I portici di Bologna: patrimonio UNESCO! La città, che vanta 40 Km di portici, è la prima al mondo in questa particolare classifica.

Le torri della Garisenda e degli Asinelli: simboli di Bologna, ora in fase di ristrutturazione per la pendenza e problemi strutturali. La Torre degli Asinelli, alta 97 metri, è un vero e proprio omaggio alla potenza commerciale della Bologna medievale.

Archighinnasio: prima sede dell’Università di Bologna, la più antica al mondo (1088). Al suo interno si trovano una splendida biblioteca e il meraviglioso Teatro Anatomico.

DA NON PERDERE: un tour gastronomico (guidato o singolarmente) per le splendide osterie della città.

Non resta che seguire la Lazio a Bologna, godersi la città…E lo spettacolo del Dall’Ara!

Martino Cardani