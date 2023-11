Bonanni: "Deluso dalla Lazio, colpa anche del mercato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI INTERVISTA LAZIO- L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio, dicendo la sua sulle prestazioni della Lazio. Ecco le sue parole nell'intervista.

Le parole di Bonanni nell' intervista sulla Lazio

"Sono deluso, la partita di Salerno doveva essere vinta per poter provare a dire qualcosa in chiave Champions. Ad oggi è una squadra normalissima, non è più forte rispetto allo scorso anno. Ha perso il centrocampista più forte in Europa e ha preso un giocatore normalissimo con caratteristiche diverse che fa 0 gol. La colpa è anche del mercato, perché la Lazio non si è rinforzata per fare la Champions e rimanere anche in alto in campionato. Non sono stati spesi bene i soldi. Ed è altrettanto vero che Sarri starà sbagliando ma anche i giocatori devono farsi un esame di coscienza. Il modulo non c'entra, succede qualcosa ai calciatori. Anche il Napoli ha vinto a Bergamo non grazie a Mazzarri, le motivazioni le hanno ritrovate i giocatori".