MATTIA BRIGA LAZIO INTERVISTA – A 24 ore dal derby, si surriscalda il clima in città ed i tifosi non stanno più nella pelle. Per questo motivo, Mattia Briga, innamorato da sempre di colori biancocelesti, ha detto la sua ai microfoni dell’Agenzia Ufficiale riguardo la gara tra Lazio e Roma.

Lazio-Roma, le parole di Briga

“La passione per la Lazio è legata alla tradizione e al tramandarsi di questo amore. La Lazio è stata tramandata da mio nonno, così a mio padre e poi a me. Sono nato a Prati, a pochi passi da Piazza della Libertà. Il primo derby che ho visto allo stadio è stato quello del 1998 e la Lazio vinse per 2-0 con le reti di Boksic e Nedved. Il primo derby che ricordo invece è quello del ’96 vinto per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Signori”.

Lazio

“Credo che a volte manchi un po’ di fame, di quella cattiveria necessaria per ottenere risultati positivi. La Lazio deve essere più consapevole per poter ambire a traguardi ambiziosi. La Roma è in un momento positivo ma anche la Lazio ha un ottimo reparto a centrocampo e calciatori che vantano tanta fantasia e fisicità come Milinkovic e Luis Alberto. Ci sono Immobile, Caicedo, Lazzari uno dei calciatori più veloci del campionato. Mi aspetto una gara intelligente da parte dei biancocelesti, non di attesa”.

