LAZIO ROMA CRONACA FORMAZIONI – Dopo la vittoria in trasferta a Parma per la Lazio è ora di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Non sarà semplice: venerdì 15 gennaio, all’Olimpico di Roma, Inzaghi e i suoi affronteranno la Roma di Fonseca. Prima derby senza tifosi, ma le emozioni non sono mancate. La Lazio chiude il primo tempo di questo Derby della Capitale in vantaggio di due reti. Apre le mercature Ciro Immobile e continua poi Luis Alberto. Entrambe le reti su assist di Lazzari. La Roma ha provato a reagire trovando però la difesa biancoceleste ben schierata.

Lazio – Roma

Serie A TIM 2020-2021, 18ª giornata

Stadio Olimpico di Roma – Venerdì, 15 gennaio ore 20:45

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

INDISPONIBILI: Cataldi, Fares, Strakosha

SQUALIFICATI:

DIFFIDATI: Caicedo, Escalante, Fares, Hoedt

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

INDISPONIBILI: Calafiori, Mirante, Santon, Zaniolo

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Cristante, Ibanez, Mancini, Villar

Lazio-Roma, dove vederla in tv

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva l’anticipo della 18ª giornata di Serie A, Lazio–Roma, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli arbitri

ARBITRO: Daniele Orsato (Sezione di Schio)

ASSISTENTI: Meli – Mondin

IV UOMO: Irrati

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Valeriani

I marcatori di Lazio-Roma

67′ – Luis Alberto

23′ – Luis Alberto

15′ – Immobile

Gli ammoniti

71′ – Pedro

63′ – Lucas Leiva

62′ – Luiz Felipe

61′ – Smalling

34′ – Mancini

20′ – Radu

12′ – Milinkovic Savic

Le sostituzioni

83′ – Dentro Muriqi e Hoedt, fuori Radu e Immobile

71′ – Dentro Mayoral e Bruno Peres, fuori Mancini e Spinazzola

69′ – Dentro Patric fuori Luiz Felipe

66′ – Dentro Escalante e Akpa Akpro, fuori Caicedo e Leiva

60 ‘ – Dentro Cristante fuori Villar

46′ – Dentro Rodriguez fuori Veretout

La cronaca del match

87′ – La Roma aumenta il pressing offensivo per cercare di fare risultato, ma manca poco al termine del match

85′ – Occasione Roma: Dzeko ci prova ma Reina respinge e manda in calcio d’angolo

84′ – Dzeko cerca un cross al volo di sinistro, la palla termina sul fondo

83′ – Doppio cambio in casa Lazio: dentro Muriqi e Hoedt, fuori Radu e Immobile

80′ – Crampi per Radu

79′ – Si diverte Luis Alberto che prova la serpentina sulla fascia

75′ – La Lazio in controllo del pallone e dei ritmi di gioco

74′ – Lazzari subisce fallo da Mkhitaryan: la Roma si innervosice

72′ – Ammonito Pedro per fallo su Marusic

71′ – Doppio cambio per la Roma: fuori Spinazzola e Mancini, dentro Bruno Peres e Mayoral

70′ – Lazio che continua co il pressing alto, la Roma fatica

69′ – Sostituzione Lazio: fuori Luiz Felipe dentro Patric

67′ – GOOOOOOOL! Rete di Luis Alberto: stop al limite dell’area e destro secco sul palo lontano dove Pau Lopez non può arrivare!!

66′ – Doppio cambio in casa Lazio: dnentro Escalante e Akpa Akpro, fuori Lucas Leiva e Felipe Caicedo

64′ – Ammonito Lucas Leiva, fallo su Pedro

63′ – OCCASIONE LAZIO: Immobile con il sinistro di potenza, Pau Lopez respinge

62′ – Ammonito Luiz Felipe per fallo su Dzeko

61′ – OCCASIONE CAICEDO: conclusione deviata di mmobile si trasforma in assist per la punta: il tocco è bloccato da Pau Lopez

60′ – Ammonito Smalling per fallo Su Milinkovic

60′ – Sostiuzine Roma: esce Villar entra Cristante

59′ – OCCASIONE LAZIO: Milinkovic Savic conclude di potenza da una buona posizione. Pau Loepez di riflesso salva la porta

57′ – Immobile occasione! Conclusione potente dalla distanza, Pau Lopez blocca in tuffo

56′ – Luis Alberto prova ad andare via a Karsdorp: l’esterno sfrutta la velocità e arpiona il pallone

55′ – Mkhitaryan largo sulla sinistra viene fermato con un bellissimo intervento di Luiz Felipe che sta concedendo pochi spazi ai giallorossi

54′ – Brutto scontro tra Lazzari e Immobile. Gioco fermo per verificare le condizioni dei due biancocelesti

52′ – Contropiede per la Lazio, Luis Alberto manda in profondità Immobile ma chiude Smalling

50′ – A terra Leiva dopo un contrasto con Pellegrini, il brasiliano vuole comunque continuare la partita nonostante un fastidio alla spalla

49′ – Lazzari si prende tutta la fascia, entra in area e supera Ibanez di forza. Il biancoceleste perde però il contatto con il pallone sul momento del tiro

48′ – Roma che prova a spingere anche i suoi difensori, cross di Mancini al centro respinto da Acerbi

47′ – Gioco equilibrato nei primi minuti di gioco del secondo tempo

46′ – Si riparte, primo cambio in casa Roma. Dentro Rodriguez fuori Veretout

La cronaca del primo tempo tra Lazio e Roma

45+2′ – Termina il primo tempo all’Olimpico!

45+1′ – Fallo di Acerbi secondo Orsato, sarà calcio di punizione per i giallorossi. Giallo per il 33 biancoceleste

45′ – Saranno due i minuti di recupero

44′ – Scontro duro tra Veretout e Lazzari

43′ – Mkhitaryan il più attivo della Roma e prova a costruire l gioco

42′ – Cross di Spinazzola con il destro, Reina in uscita la blocca

41′ – Palla in verticale di Leiva per Immobile, la punta non si fida del sinistro e perde l’occasione di triplicare il vantaggio

40′ – Tacco in area di Luis Alberto per Immobile, attento Mancini in chiusura

39′ – Mkhitaryan palla al piede cerca Dzeko in area, attento Radu che tocca il palone e serve Reina

38′ – Ritmi che non si alzano nemmeno in questo finale di partita, gara molto tattica delle due squadre

36′ – Occasione Roma: spizzata d Dzeko, conclusione al volo di Mkhitaryan che finisce di pochi centimetri dal palo di Reina

35′ – Percussione centrale di Mkhitaryan, fallo di Leiva: la Roma chiede il giallo

34′ – Fallo di Mancini su Luis Alberto. Ammonito il calciatore giallorosso

32′ – Dzeko apre per Karsdorp, cross di prima intenzione messo in angolo da Marusic

31′ – Lazio chiusa nella propria metà campo, pochi spazi per i giallorossi

30′ – Gran palla di Sergej per Immobile che però viene fermato da Mancini

29′ – La Roma prova a sfondare centralmente con Villar, ma Leiva chiude

27′ – In difficoltà Ibanez, che sbaglia un facile appoggio: entrambe le reti sono arrivate dalla fascia destra della Lazio

26′ – Roma che ora attacca a testa bassa: riparte la Lazio, fallo tattico di Pellegrini che ferma Caicedo

23′ – GOOOOOL! Luis Alberto raddoppia il risultato! Milinkovic pennella una verticale per Lazzari che prima scivola in area, poi serve il pallone per loo spagnolo che con il destro insacca il palo lontano

23′ – Punizione di Pellegrini, Leiva mette in angolo. Dal corner palla direttamente su Reina che allontana con i pugni

22′ – La punta biancoceleste indica alla panchina che vuole provare a continuare la partita

21′ – Gioco fermo: Caicedo a terra

20′ – Ammonito Stefan Radu: intervento duro del difensore

20′ – Duello Mancini-Immobile. Il numero 17 protesta per una trattenuta, Orsato lascia proseguire

19′ – Angolo Roma, Orsato ferma il gioco per fallo in attacco

18′ – Rischio per Reina: il portiere perde palla in uscita, rischiando l’autogol. L’arbitro concede calcio d’angolo per i giallorossi

15′ – GOOOOOOOL! Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio: Ibanez perde un pallone sanguinoso in area, Lazzari serve al numero 17 che insacca preciso sotto il sette

14′ – OCCASIONE ROMA: Sponda di Mancini, Dzeko tocca sottoporta con Reina che blocca la palla

13′ – Roma pericolosa, secondo calcio d’angolo per i giallorossi

12′ – Intervento falloso di Milinkovic, punizione per la Roma. Primo cartellino giallo per la Lazio

11′ – Rimessa dal fondo di Reina per Milinkovic-Savic. Ibanez commette fallo sul serbo

9′ – Rischiano i biancocelesti, ma Luiz Felipe intercetta il pallone. Primo calcio d’angolo per la Roma

8′ – Occasione Lazio! I biancocelesti ripartono con Luis Alberto, palla a Immobile che non riesce a superare Pau Lopez

6′ – Luis Alberto crossa dalla bandierina, Pau Lopez respinge con i pugni

5′ – Primo calcio d’angolo per la Lazio

3′ – Immobile lancia in profondità Marusic, cross al centro dall’esterno respinto da Smalling

2′ – Roma in possesso di palla, Leiva commette fallo su Villar

1′ – Fischio d’inizio tra Lazio e Roma. Primo pallone giocato dai giallorossi

Il pre-partita di Lazio-Roma

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Caicedo chiude così il riscaldamento

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Ultimi scatti del warm up biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 – Manca meno di mezz’ora al fischio d’inizio

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 – Entra in campo la Prima Squadra della Capitale!!!

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 – Entra in campo il portiere biancoceleste Pepe Reina!!!

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – La squadra è arrivata allo stadio!

AGGIORNAMENTO 19:20 – Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il derby della Capitale

