Sono 120 anni. Più di una semplice squadra. Più di una società , una tifoseria, un gruppo. Più di qualsiasi sentimento spiegabile a parole. L’emozione di combattere per questi colori e per questo popolo, la sensazione unica della vittoria con questa maglia, l’ambizione di un percorso sempre più entusiasmante. I brividi di un gol sotto la Nord, di un trofeo in biancoceleste, di una fede trasmessa di padre in figlio. L’orgoglio di farne parte, ogni giorno di più, sempre al massimo. Tanti auguri, Lazio nostra! 💙🦠#120 #sslazio @official_sslazio